Berço de campeões, Sogipa completa 150 anos nesta quinta-feira

Principal sede do clube de Porto Alegre ocupa uma área de 10 hectares no bairro São João

Principal sede do clube de Porto Alegre ocupa uma área de 10 hectares no bairro São João

Inicialmente, a ginástica uniu aquele grupo de 25 imigrantes alemães que procurava na prática de atividades físicas um meio de integração social e de promoção da saúde. Em seguida, o tiro ao alvo, outra modalidade comum entre a comunidade de origem germânica que se estabeleceu no Rio Grande do Sul a partir da segunda metade do século 19, ganhou espaço na nova agremiação.

Hoje, 150 anos depois da fundação do Deutscher Turnverein (Ginástica Alemã), mais de 20 modalidade esportivas recreativas e de alto rendimento estão ao alcance dos 40 mil sócios de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, a Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 — a Sogipa.

O sensei Kiko orienta alunos das categorias de base da Sogipa Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Com duas sedes, a principal delas encravada em uma área de 10 hectares no bairro São João, em Porto Alegre, a instituição com faturamento anual de R$ 33,8 milhões (previsão para 2017) — um orçamento superior a mais de 350 municípios gaúchos — produz campeões mundiais e medalhistas olímpicos como poucos clubes no Brasil e prepara, a cada temporada, novas safras de atletas.

São mais de 5 mil alunos matriculados nas escolas esportivas do Sogipa. Só no judô, uma das nove modalidades de esportes olímpicos que têm equipes de base no clube, cerca de 350 crianças e jovens passam pelo crivo de Antonio Carlos Pereira, o Kiko, o sensei que formou João Derly e Mayra Aguiar, dois campeões mundiais dos tatames.

Aulas de judô ao ar livre no Estádio José Carlos Daudt em 1969, um ano depois da introdução da modalidade no clube Foto: Memorial Sogipa / Reprodução

Por curiosidade, o futebol, uma das atividades sem fins competitivos que podem ser praticadas nas dependências do clube, foi o responsável por um dos maiores legados da Sogipa. Entre 1909 e 1917, a agremiação manteve o Fussbal Manschaft Frisch-Auf (Equipe de Futebol Sempre Avante), que chegou até mesmo a enfrentar a dupla Gre-Nal.

Sempre Avante: time de futebol motivou compra de terreno no Campo São João Foto: Memorial Sogipa / Reprodução

As partidas do time motivaram a compra do terreno do Campo São João, à época localizada nos arrabaldes da Capital. Décadas depois, o clube construiu um estádio de atletismo que, desde o ano passado, está equipado com uma das mais modernas pistas do país, certificada pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).



Os ídolos de ontem e de hoje



"Fiz minha carreira toda dentro do clube. Joguei lá de 1972 a 1981. O clube faz parte de toda a história de sucesso do vôlei brasileiro porque sempre formou e ofereceu atletas à seleção."

RENAN DAL ZOTTO

Prata em Los Angeles 1984 e técnico da seleção brasileira de vôlei masculino

"Tenho um carinho muito especial pela Sogipa, que foi o primeiro clube que me acolheu quando vim de Gravataí. A Sogipa foi primordial na minha carreira. Tenho muito orgulho e falo, nas palestras que faço pelo Brasil, sobre o clube onde comecei."

PAULÃO

Campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei

"Ter sido atleta da Sogipa foi importante em um momento em que estava tentado a ir para fora do país em definitivo. Tive a chance de fazer parte do clube, quebrar recordes e fazer a preparação para os Jogos de Seul 1988, com os amigos que tenho nesta terra. Bah, foi tri legal representar as cores da Sociedade de Ginástica Porto Alegre."

ROBSON CAETANO

Dono de dois bronzes olímpicos e recordista sul-americano dos 100m (10s)

"A Sogipa foi muito mais do que um clube para mim, transformou a minha vida, me deu a oportunidade de desenvolver e crescer no basquete. Sou eternamente grato, e nunca esquecerei o tanto que fui feliz nesse maravilhoso clube."

ROGÉRIO KLAFKE

Ex-jogador da seleção brasileira de basquete

"Comecei a praticar judô por acaso e me transformei em atleta. Corri o mundo lutando, defendendo as cores do Brasil e da Sogipa. Me orgulho de ter recusado vários convites de outros clubes e de jamais ter deixado a minha casa, que é aquele tatame sogipano. Fui fiel ao Kiko, meu treinador desde sempre, e a essa grande família que me acolheu quando eu tinha só 6 anos. E essa fidelidade é minha maior medalha."

JOÃO DERLY

Deputado federal e judoca bicampeão do mundo

"Sou até suspeita de falar da Sogipa. É a minha segunda casa, o local onde construí a minha vida. Onde encontrei meus maiores ídolos, como o João Derly, que estava no auge quando comecei a treinar mais seriamente, onde eu vou todos os dias. A Sogipa abriu as portas para mim quando eu era uma guria de 12, 13 anos e me transformou nessa atleta que sou hoje."

MAYRA AGUIAR

Campeã mundial e dois bronzes olímpicos no judô

"Nasci em São Paulo e comecei lá a praticar judô. Mas, quando cheguei a Porto Alegre em janeiro de 2011, senti que ficaria para sempre na cidade e na Sogipa. Fui acolhido como se tivesse nascido aqui. Cresci como atleta, ganhando meus principais títulos, e como pessoa. Hoje, posso dizer que sou sogipano."

FELIPE KITADAI

Bronze no judô em Londres 2012

"Comecei a treinar tarde, mas encontrei na Sogipa as condições de me desenvolver como atleta e como pessoa. Vim do Interior do Rio Grande do Sul, mas me sinto integrante de um grande projeto e sou muito grato ao clube. Quero retribuir esse carinho e esse apoio com títulos e medalhas."

ANDERSON HENRIQUES

Atleta do clube e da seleção brasileira nos 400m

Provas de corrida no Campo São João com os competidores descalços, em 1926. Foto: Memorial Sogipa / Reprodução



Os números do clube

40 mil associados, incluindo dependentes

2 sedes, ambas com 10 hectares (uma em Porto Alegre, no bairro São João, a outra em São Francisco de Paula

3,5 mil sócios frequentam o clube por dia, em média

R$ 33,8 milhões é o faturamento orçado para 2017

9 ginásios equipados para judô, vôlei, basquete, esgrima, tênis de mesa e ginásticas rítmica e artística

12 quadras de tênis, três delas cobertas

10 piscinas, das quais duas térmicas (adulto e infantil)

9 esportes olímpicos têm equipes de base no clube: atletismo, basquete, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, tênis, tênis de mesa e vôlei

1,2 mil atletas são federados

4 medalhas olímpicas, todas de bronze, já foram conquistados por judocas do clube: Tiago Camilo (Pequim 2008), Felipe Kitadai (Londres 2012) e Mayra Aguiar (Londres 2012 e Rio 2016)

4 títulos mundiais no judô: João Derly (2005 e 2007), Tiago Camilo (2007) e Mayra Aguiar (2013)

3.770 bolas são compradas por ano em diferentes modalidades. Só de tênis de mesa, são 3 mil

Linha do tempo

1867

Voltado aos imigrantes alemães e seus descendentes, o clube de ginástica Deutscher Turnverein é fundado em Porto Alegre em 10 de agosto.

1869

A associação agrega a prática do tiro ao alvo e passa a se chamar Deutscher Turn — Und Schützenverein.

1893

Aquisição do terreno na atual Rua Alberto Bins, no Centro, para a construção da sede própria.

1910

Compra do Campo São João para a prática do futebol e da ginástica.

1942

O clube adota o nome Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867. E consagra a sigla Sogipa.

1944

É inaugurado o Estádio Atlético José Carlos Daudt.

2005

O meio-leve João Derly conquista o título mundial no Cairo, Egito, feito inédito para um judoca brasileiro.

2016

Com tecnologia suíça, a nova pista de atletismo no Estádio José Carlos Daudt é inaugurada.

