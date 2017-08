Borussia Dortmund afirma que irá punir Dembélé por falta em treino 

De saída?

Nesta quinta-feira, o Borussia Dortmund divulgou um comunicado oficial em que revela que vai punir o meia Ousmane Dembélé por não ter aparecido no treinamento desta quinta-feira. Depois da venda de Neymar para o Paris Saint-Germain, a esperança dos catalães é de que o francês chegue para substituir o craque brasileiro.

— Dembélé faltou ao treino sem dar nenhuma justificativa válida e esta decisão irá certamente ser punida. O jogador ficará suspenso até ao final da semana e não participará do jogo da Copa da Alemanha — afirmou o diretor esportivo do clube, Michael Zorc.

Mais cedo, o clube aurinegro já havia revelado que recusou uma proposta do Barça pelo jogador. Dembélé é uma das prioridades do Barcelona para esta janela de transferências ao lado de Philippe Coutinho, do Liverpool.

— O Borussia Dortmund teve conversas com o Barcelona sobre a possível transferência de Ousmane Dembélé. Durante este encontro, os representantes do Barcelona fizeram uma proposta que não corresponde ao extraordinário rendimento e valor do jogador, nem à presente situação econômica do mercado de transferências. Por isso o BVB rejeitou esta oferta. Como não há outra oferta do Barcelona até o momento, não há transferência para o Barcelona e tampouco ela é provável — disse o Dortmund.

* Lancepress