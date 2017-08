Botafogo inscreve Luis Ricardo, Valencia e Brenner na Libertadores

Novidade

O Botafogo enviou à Conmebol a lista dos jogadores que poderão defender o time nesta quinta-feira (8), além de eventual quartas de final da Copa Libertadores. As trocas que restavam ocorreram, e entraram no grupo Luis Ricardo, Valencia e Brenner. Eles estão à disposição para o duelo de volta, contra o Nacional-URU.



Já haviam sido incorporados Jefferson, Arnaldo e Marcos Vinícius, antes do primeiro jogo contra o time uruguaio. Agora, o grupo tem menos atacantes, mas conta com jogadores de maior chance de serem utilizados pelo técnico Jair Ventura.

Leia mais

Lanús faz 1 a 0 no The Strongest e passa no sufoco às quartas de final da Libertadores

Godoy Cruz diz que Burian está liberado para enfrentar o Grêmio

Após ser acusado de demitir jogador por WhatsApp, Aguirre renova com o San Lorenzo por um ano



Deixaram a lista os meias Camilo (que foi para o Inter) e Montillo (que se aposentou), e os atacantes Canales (atualmente no Unión Española-CHI), Sassá (trocado por Marcos Vinícius, em negócio com o Cruzeiro), Joel (que está no Avaí) e Pachu (emprestado Santa Cruz). Destes, os estrangeiros sofriam com problemas físicos e Sassá com indisciplina.

A Conmebol autoriza três substituições no próximo período de inscrições. Por ora, Jonas e Marcinho, ainda em recuperação de graves lesões, permanecem.

Lista completa:

Goleiros: Gatito Fernández, Jefferson, Helton Leite, Saulo e Diego

Laterais: Luis Ricardo, Arnaldo, Marcinho, Jonas, Victor Luís e Gilson

Zagueiros: Carli, Igor Rabello, Marcelo, Emerson Silva e Emerson

Meio-campistas: Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Dudu Cearense, João Paulo, Valencia, Marcos Vinícius, Fernandes e Leandrinho.

Atacantes: Rodrigo Pimpão, Roger, Guilherme e Brenner.

*LANCEPRESS