Botafogo muda estatuto e prevê voto dos sócios-torcedores

Paixão democrática

O Conselho Deliberativo do Botafogo aprovou na noite desta terça-feira (8) o novo estatuto do clube.

As principais alterações são o direito a voto para sócios-torcedores e a mudança no tempo de mandato presidencial, que deixa de ser de três e passa a ser de quatro anos. Além disso, não haverá mais reeleição. As alterações não valem para a eleição do próximo novembro.

O direito a voto para os sócios-torcedores era promessa de campanha de Carlos Eduardo Pereira, cujo primeiro mandato está nos últimos meses. Para poderem votar daqui a duas eleições, os sócios de tal modalidade terão de preencher pré-requisitos específicos.

A votação teve 131 votos a favor, 13 contrários à mudança e uma abstenção. Já o atual mandatário ainda não definiu se será ou não candidato à reeleição no próximo pleito.

Patrocínio

O clube carioca fechou um patrocínio pontual para os jogos contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, e contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, ainda este mês. Trata-se da Cabify, empresa de transporte individual de passageiros solicitados via aplicativo de celular.

A empresa terá a logomarca estampada entre o escudo do Botafogo e o símbolo da Topper, fornecedora de material esportivo do clube.

*LANCEPRESS