Brasil garante final mundial do revezamento 4x100m raso feminino

Londres

Comandado por Rosângela Santos, o Brasil se classificou para a final do revezamento feminino 4x100 metros do Mundial de Londres-2017, depois de ficar em terceiro em sua série, neste sábado (12), atrás de Alemanha e Jamaica.

As brasileiras Franciela Krasucki, Ana Claudia Silva, Vitória Cristina Rosa e Rosângela Santos registraram 42.77, seu melhor tempo da temporada. Com isso, poderão disputar a final, também neste sábado.

O recorde brasileiro está nas mãos do quarteto brasileiro que disputou o Mundial de Moscou-2013, com 42.29.

"Estou muito feliz de ter chegado a duas finais neste Mundial e ainda tendo melhorado meu tempo nos 100 metros. É um grande Mundial para mim", disse Rosângela Santos à AFP.

"Podemos ganhar uma medalha. Esperamos fazer muito bem. Hoje nos sentimos muito bem na pista", acrescentou.

As alemãs se impuseram em sua série com um tempo de 42.34, enquanto a Jamaica marcou 42.50.

Na primeira série, as favoritas americanas, com Allyson Felix no quarteto, venceram com um registro de 41.84.

