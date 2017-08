Brasil vence a Colômbia e avança à semifinal do Sul-Americano de Vôlei

No Chile

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou, nesta quarta-feira (09), a fase classificatória do Campeonato Sul-Americano com três vitórias em três jogos. Depois de Paraguai e Venezuela, a equipe dirigida pelo técnico Renan levou a melhor sobre a Colômbia nesta tarde, por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/11 e 25/21), no Ginásio Olímpico Regional UFRO, em Temuco, no Chile.



Leia mais:

Zagallo completa 86 anos e recebe homenagens nas redes sociais

Danilo Fernandes comemora volta da confiança no Inter: "Jogadas saem naturalmente"

Grêmio foi o time mais observado por Tite para a convocação de quinta, aponta relatório da CBF



Agora, a equipe brasileira segue para Santiago, outra sede da competição, onde vão ser disputadas as semifinais e final na quinta (10) e na sexta (11), respectivamente.

Com a terceira formação diferente na terceira partida, o Brasil começou com o levantador Bruninho, o oposto Renan, os centrais Isac e Maurício Souza, os ponteiros Douglas e Maurício Borges e o líbero Tiago Brendle. Também participaram do jogo o ponteiro Rodriguinho, o levantador Raphael, o central Otávio e o líbero Thales.

Com o dever cumprido na fase classificatória, a seleção brasileira ainda aguarda pelo adversário da semifinal. O líbero Tiago Brendle garante que, para o grupo, não importa qual será o time do outro lado da rede.

– Para nós não importa o rival. Vamos para Santiago para buscar duas vitórias. Essa é a nossa missão, esse é o nosso comprometimento, e, se fizermos por merecer, sexta-feira à noite, o título vai ser nosso – afirmou o jogador do Brasil.

O técnico Renan também falou sobre o fim desta fase classificatória e já na próxima etapa do Brasil no Campeonato Sul-Americano.

– Nessa primeira fase conseguimos fazer com que todos os jogadores jogassem, de forma muito semelhante, os resultados foram muito bons e agora é pensar na semifinal. Vamos esperar pela definição do adversário e, sem dúvida, entrar com força máxima – concluiu Renan.

Os confrontos da outra chave acontecem às 19h30 (Uruguai x Peru) e 21h30min (Chile x Argentina).

*ZHESPORTES