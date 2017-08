Brasil vence Sul-Americano masculino de Vôlei e confirma domínio

Santiago

O Brasil derrotou a Venezuela por 3-0 na final do Sul-Americano masculino de Voleibol-2017, disputada na sexta-feira (11) no Chile, classificando-se para o Mundial-2018.

A Argentina ficou em terceiro.

A seleção brasileira chegou ao lugar mais alto do pódio após uma disputa com parciais de 25-21, 25-6 e 25-18 e encerrou invicta sua participação. Confirmou, com isso, a condição de favorito, após o ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016.

Nessa categoria, o Brasil reina absoluto, com 31 dos 32 sul-americanos disputados desde 1951. Também é um dos favoritos para o Mundial do ano que vem, que acontece na Itália e na Bulgária.

"Muito felizes. Orgulhoso com nossa equipe. Jogamos concentrados todo o campeonato. Agora, temos que pensar no Mundial", disse Bruno, armador e capitão do Brasil, após a final disputada em Santiago.

Já a Argentina derrotou o Chile por 3-0 na briga pelo terceiro lugar, com parciais de 25-18, 25-22 e 25-21.

Venezuela, Argentina e Chile disputarão um pré-Mundial no final do mês nas cidades argentinas de Salta e Jujuy. O vencedor será o segundo representante da região no Mundial.

* AFP