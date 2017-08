Camarões se diz "consternado" por declarações do presidente da CAF

Yaoundé

A Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) afirmou nesta segunda-feira ter ficado "consternada" com as declarações do presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, de que Camarões "não está pronto" para sediar a Copa Africana de Nações (CAN) em 2019.

"A Fecafoot tomou conhecimento com profunda consternação das recentes declarações do presidente da CAF, segundo quem, no atual estado das coisas, nenhuma sede em Camarões teria condições de receber a CAN", declarou a federação em comunicado enviado à AFP, nesta segunda-feira.

"A Fecafoot está realmente preocupada por estas declarações serem dadas antes mesmo da primeira missão de inspeção da CAF, prevista para 20 a 28 de agosto de 2017, efetuar seu deslocamento até Camarões", completou.

No sábado, o presidente da CAF explicou que especialistas e um escritório de consultoria especializado fariam uma visita de inspeção. A missão será "avaliar se podemos organizar a CAN em Camarões".

Camarões lançou, com base em um primeiro caderno de encargos da CAF, "um vasto programa de construção e reabilitação de suas infraestruturas esportivas avaliadas em centenas de miliares de Francos CFA", segundo a Fecafoot, que garante que a maioria dos estádios ficarão prontos até 2018.

O país africano planeja colocar à disposição da CAF sete estádios para a competição e 25 centros de treinamentos para a CAN-2019.

No sábado, Ahmad mencionou a hipótese de um "plano B", uma "abertura de um processo de apresentação de candidaturas para que outros países participem da organização".

