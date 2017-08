Caminho livre para estreia de Neymar pelo PSG

Paris

Fim do suspense: depois de ficar de fora do início da equipe no Campeonato Francês devido à falta de documentação, Neymar, a nova estrela do Paris Saint-Germain, poderá fazer sua estreia na segunda rodada da competição, neste domingo contra o Guingamp.

"O contrato de Neymar estará homologado pela tarde, poderá jogar domingo" em Guingamp, pela segunda rodada da Ligue 1, confirmou a Liga Francesa (LFP). Minutos antes, a federação francesa (FFF) anunciou que recebeu o Certificado de Transferência Internacional (CIT) emitido pela federação espanhola, necessário para que Neymar pudesse entrar em campo por seu novo clube.

- Reação em cadeia -

A ausência do CIT, que deveria ter sido enviado pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF), impediu o atacante brasileiro de 25 anos de estrear no último fim de semana contra o Amiens.

Após sua midiática apresentação no Parque dos Príncipes, Neymar se viu obrigado a assistir da tribuna de honra à vitória por 2 a 0 do PSG sobre o modesto adversário.

Durante sua apresentação, o brasileiro mostrou seu desejo de estrear contra o Amiens, mas a falta do CIT impediu que a Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa pudesse homologar o contrato de cinco anos de Neymar com o PSG.

O CIT, um documento que impossibilita que um jogador esteja sob contrato com duas equipes ao mesmo tempo, precisa ser enviado pela federação do clube vendedor.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) havia solicitado o documento junto à RFEF em 3 de agosto, mas a entidade espanhola explicou que só liberaria Neymar após receber o sinal verde do Barcelona, que aguardava que os 222 milhões de euros pagos pelo PSG caíssem em sua conta. O que aconteceu nesta sexta-feira.

Com isso, o camisa 10 da seleção brasileira estará às ordens do técnico Unai Emery no domingo.

"Esperaremos para ver se a homologação do contrato está certa, mas sim, queremos que ele comece jogando com o onze titular", explicou o técnico em coletiva de imprensa, a dois dias do duelo contra o Guingamp, pela 2ª rodada da Ligue 1.

Todos os 17.000 ingressos do modesto estádio Roudourou foram vendidos para a grande estreia de Neymar. O Guingamp se mostrou "orgulhoso" de estar "no centro do foco da atualidade", declarou o presidente do clube, Bertrand Desplat.

- Dúvidas sobre posição de Neymar -

A presença de Neymar é uma excelente notícia para o PSG, seus torcedores e para as emissoras com direitos de transmissão da partida.

Os únicos que não vão comemorar a presença do brasileiro são os defensores do Guingamp, que terão que lidar com os dribles do habilidoso atacante.

Do lado do Barcelona, apesar de estar com os bolsos cheios, a equipe catalã vem encontrando dificuldades para negociar com os escolhidos para substituir Neymar. Liverpool e Borussia Dortmund já deixaram claro que não pretendem permitir que Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé deixem os respectivos clubes.

Para Neymar, resta saber em que posição irá atuar no esquema de Emery. Caso o técnico mantiver o 4-3-3 da última temporada, o alemão Julian Draxler deverá ir pro banco. O espanhol, porém, pode optar também pelo 4-2-3-1.

Seja qual for a disposição tática da equipe, a estreia de Neymar será um acontecimento de repercussão mundial e do qual o Guingamp ambiciona ser mais do que um simples convidado.

* AFP