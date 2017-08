Chapecoense visita o Barcelona pelo Troféu Joan Gamper

Histórico

A Chapecoense visita o Barcelona às 15h30min desta segunda-feira (7). Convidada pelo clube espanhol para disputar o Troféu Joan Gamper, a equipe catarinense entrará em campo 24 horas depois de perder para o Coritiba pelo Brasileirão.

No tour internacional, a Chapecoense fará amistosos com Lyon e Roma, além de enfrentar o Urawa Red Diamonds na Copa Suruga, disputada no Japão.