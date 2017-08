Com gol de Vinícius Júnior, Flamengo goleia e avança às oitavas da Sul-Americana

Tranquilo

Atravessando um momento ruim na temporada, o Flamengo precisava do jogo com o Palestino para levantar o moral e espantar a má fase. Na Ilha do Urubu, o time carioca esqueceu a vantagem que já tinha construído no Chile e, com facilidade, passou por cima adversário fazendo 5 a 0, com gols de Felipe Vizeu, Geuvânio, Everton Ribeiro, Willian Arão e Vinicius Júnior, o primeiro da promessa nos profissionais. Agora, o clube fica à espera do seu novo comandante, que ao que tudo indica será o colombiano Reinaldo Rueda.

Sabendo da fragilidade técnica do seu adversário, o Flamengo não tomou conhecimento dos chilenos e logo de cara a pressão deu certo. Aos quatro minutos, Felipe Vizeu aproveitou o chute de Willian Arão para desviar e matar o goleiro Melo, que não teve como evitar o primeiro gol da partida.

Leia mais:

Palmeiras perde para o Barcelona-EQU nos pênaltis e sai da Libertadores

Atlético-MG empata com o Jorge Wilstermann e é eliminado

Grêmio vence o Godoy Cruz e está nas quartas de final

Quem mostrou estar melhorando a cada jogo foi o atacante Geuvânio. Aos poucos, o camisa 23 tem entrado nos jogos e contra o Palestino fez um belo gol de cabeça, o seu primeiro com a camisa rubro-negra. Junto com Everton e Everton Ribeiro formou um trio que deu muito trabalho para a frágil defesa do Palestino.

O Flamengo tirou o pé após abrir dois gols de vantagem e quando tudo indicava que o resultado seria mantido até o intervalo, os comandados de Jayme de Almeida voltaram a pressionar e conseguiram mais dois gols. Primeiro, Everton Ribeiro tocou na saída de Melo e logo em seguida Arão estufou as redes com uma bela cabeçada.

O segundo tempo começou de forma mais calma, com o Flamengo administrando o placar. O Palestino tentou chegar, mas faltava qualidade na hora das finalizações. Aos 26 minutos da etapa final, a torcida pediu Vinicius Jr, Jayme de Almeida atendeu e logo de cara a joia desencantou e marcou o seu primeiro gol pelos profissionais do Rubro-Negro. O camisa 20 aproveitou passe de cabeça do Berrío para encher o pé e balançar as redes de Melo.

Nos minutos finais, o Palestino já havia jogado a toalha e esperando o fim do jogo, o Flamengo aproveitou para segurar o jogo e evitar um desgaste maior, já que no próximo fim de semana encara o Atlético-MG, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro de 2017.

No primeiro jogo sem Zé Ricardo, o Flamengo conseguiu mostrar um bom ritmo de jogo apesar da fragilidade do adversário e na defesa só levou susto aos 44 da etapa final, quando Diego Gutiérrez carimbou o travessão de Alex Muralha desviando um cruzamento da esquerda. Antes do apito final, Vinicius Jr ainda tentou marcar um golaço encobrindo Melo, mas parou nas mãos do chileno.

O resultado se manteve e, agora, o Flamengo encara a Chapecoense nas oitavas de final.