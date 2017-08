Com retorno da ponteira Gabi, Brasil se prepara para o Sul-Americano

Vôlei

Depois da conquista do 12º título do Grand Prix no último domingo (06.08), a seleção feminina está de volta aos treinamentos, em Barueri (SP). O time do treinador José Roberto Guimarães se reapresentou na noite da última quinta-feira (10.08) e se prepara para a disputa do Sul-Americano entre os dias 15 e 19 de agosto, em Cali, na Colômbia. O campeão da competição garantirá vaga no Mundial de 2018, no Japão. A principal novidade na equipe campeã no último final de semana é o retorno da ponteira Gabi que se recupera de uma lesão no tendão patelar direito.

A estreia do time verde e amarelo no Sul-Americano será na terça-feira (15) contra a Argentina, às 19h (Horário de Brasília).

A ponteira Gabi comentou sobre o retorno para a seleção brasileira e a expectativa de voltar a atuar com a camisa verde e amarela.

– É muito difícil ficar fora de quadra. Estou muito motivada e a recuperação do tendão está indo muito bem. Voltei a treinar gradativamente e espero estar 100% em pouco tempo. Quero ajudar a seleção tanto no Sul-Americano como na Copa dos Campeões. Esse ano tem sido muito positivo para o grupo e todas as jogadoras estão tendo oportunidades. O Sul-Americano é a competição mais importante nessa temporada por nos classificar para o Mundial. As equipes sul-americanas estão crescendo e vamos ter que jogar focadas para alcançar o nosso objetivo – explicou Gabi.

O treinador José Roberto Guimarães comemorou o retorno de Gabi para a seleção brasileira e falou da importância da jogadora para o grupo.

– A Gabi hoje é uma das melhores jogadoras do Brasil e do mundo. Ela tem uma consistência de passe sensacional, assim como um excelente volume de jogo. Ela é extremamente habilidosa na rede e compõe a equipe muito bem. Será uma possibilidade importante para o grupo. Quanto mais jogadoras de qualidade tivermos brigando por posição melhor para o grupo – explicou José Roberto Guimarães, que também falou sobre a disputa do Sul-Americano a partir da próxima terça-feira.

– O Sul-Americano é classificatório para o Mundial. O Brasil tem a hegemonia na América do Sul há algum tempo e todos os times querem terminar com esse domínio. Temos que buscar a melhor campanha possível e a classificação para seguirmos com a nossa programação. Teremos que ter uma regularidade melhor e evoluir principalmente no passe e na defesa, disse José Roberto Guimarães.

O Brasil é o maior vencedor na história do Sul-Americano com 19 títulos e venceu as últimas 11 edições da competição.

*ZHESPORTES