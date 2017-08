Com Rueda de olho, Flamengo decepciona e é derrotado pelo Atlético-MG

Brasileirão





Sob olhares de Reinaldo Rueda, o Flamengo encarou o Atlético-MG no Independência e acabou sendo derrotado por 2 a 0. De pênalti, Fábio Santos marcou e Rafael Moura fechou o placar do jogo que abriu o segundo turno para os dois times. Com o resultado manteve a diferença de 18 pontos para o líder Corinthians e briga agora é basicamente por uma vaga na Libertadores.

O primeiro tempo de partida no Horto foi muito fraco tecnicamente. Sem nenhuma chance clara para os dois times, o Galo contou com um erro bobo de Miguel Trauco para abrir o placar.O lateral-esquerdo puxou Luan dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o Fla depositou suas confianças em Diego Alves, mas Fábio Santos teve tranquilidade para estufar as redes.

No restante da primeira etapa, as duas equipes brigaram muito pela posse de bola no meio e o jogo ficou feio. O Flamengo encontrou dificuldades na saída de bola, enquanto os donos da casa não conseguiam ter tranquilidade para escolher as jogadas decisivas no setor ofensivo.

No início do segundo tempo, o que era ruim ficou ainda pior. Em tarde pouco inspirada, Trauco recebeu cartão vermelho após um erro de passe e logo em seguida o Galo ampliou com Rafael Moura, aproveitando grande jogada de Luan, que não encontrou dificuldades na hora de passar da marcação de Réver.

Jayme de Almeida mexeu na equipe, mas substituições não surtiram efeito. Com um a menos em campo, o Rubro-Negro não conseguia sair do campo de defesa e Victor não teve trabalho durante toda a segunda etapa no Independência.

O Atlético-MG tinha espaço para trabalhar as bolas e arriscar de longe. Com isso, Micale lançou Otero para tentar fazer mais gols. O venezuelano entrou querendo jogo e deu trabalho para Diego Alves.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro ainda tentava algumas saídas em velocidades, mas em todas as investidas os marcadores atleticanos conseguiram sair com a bola dominada. A atuação do Flamengo no Independência foi uma das piores da temporada de 2017 e ficou claro que Reinaldo Rueda trabalho.

Durante todo o tempo de jogo, o treinador colombiano conversou com seu auxiliar e fez anotações sobre o que estava observando em campo. Vale lembrar também que Reinaldo Rueda não observou três dos principais jogadores do grupo. Os suspensos Everton e Diego e também o atacante Guerrero, que está se recuperando de lesão na coxa direita ficaram no Rio. Com o chefe novo, foco agora é na Copa do Brasil.

