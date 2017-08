Com vínculo até dezembro, Gilberto deve definir situação nesta segunda

No São Paulo

Responsável direto pelo gol da vitória de virada do São Paulo por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, neste domingo, o centroavante Gilberto ainda não sabe se continuará no clube no ano que vem. Com contrato válido até 31 de dezembro, o jogador discutirá o futuro no nesta segunda-feira. Até o momento não há definição.



— Amanhã (segunda-feira) teremos uma reunião, uma reunião definitiva. Não sei (se a preferência é ficar) — declarou após a partida.



Gilberto está no São Paulo desde o meio do ano passado. Nesse período, atuou em 38 jogos e marcou 14 gols pelo clube. Nesta temporada, mesmo sendo reserva a maior parte do tempo, divide a artilharia com Pratto, ambos com 12 gols.



Para o jogo contra o Avaí, no próximo domingo, o argentino não poderá jogar, já que foi expulso diante da Raposa. Gilberto é o substituto natural e nega que a indefinição vá interferir no seu futebol.



— Não muda nada no meu trabalho. Tem muita coisa para ser discutida e trabalhada durante a semana. Prefiro esperar a decisão do Dorival. Sempre trabalho com vontade e procuro ajudar a equipe — afirmou.



Já em relação à polêmica da marcação do pênalti que, segundo os cruzeirenses não aconteceu, o centroavante foi enfático e rechaçou a possibilidade de ter cavado a infração que culminou no gol da vitória.



— Foi pênalti sim. Ninguém é feito de elástico. Ele (Ezequiel) me deslocou o quadril e eu desmontei meu corpo, claro - concluiu.



O São Paulo vai para Florianópolis, no próximo domingo, para enfrentar o Avaí, na Ressacada, às 16h. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão-2017 e Gilberto deve ser titular no ataque paulista.



