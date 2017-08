Comentaristas apontam Luan e Cássio como possíveis presenças na lista de Tite

Novidades domésticas

Luan foi uma peça importante na campanha do ouro olímpico do Brasil em 2016 Foto: Lucas Figueiredo / MoWa Press/Divulgação

O técnico Tite convoca nesta quinta-feira (10) os nomes que vão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador, em Porto Alegre, e Colômbia, fora de casa, nas próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o Brasil já garantido no Mundial da Rússia, Tite pode aproveitar os jogos oficiais para estabelecer o grupo, mas também para fazer testes.

— Creio que podemos ter alguns nomes domésticos, já que a Europa recém aquece os motores para sua próxima temporada. Não duvido que Geromel ganha uma chance, embora Tite tenha fechado o seu quarteto de zagueiros. Luan, na minha ótica, será surpresa se não for chamado. E quem sabe Jô não ganhe vez. Está jogando demais, é experiente, tem Copa no currículo e se trata de um perfil de jogador ausente na Seleção, o nove legítimo — analisa o colunista Leonardo Oliveira.

Para Diogo Olivier, colunista de Zero Hora e comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, a presença de Luan é provável — e a boa participação durante a conquista do ouro olímpico é um bom indicativo.

— É o melhor do Brasileirão. E o estilo dele tem tudo a ver como o modelo de jogo do Tite na Seleção. Pode fazer qualquer função na linha de quatro atras do Gabriel Jesus. Ou a própria função do Gabriel Jesus. É o craque tático. E ainda por cima pode decidir um jogo no talento individual. Totalmente perfil de Seleção — observa.

O Brasil ainda vive uma incerteza na posição de goleiro. Por isso, na avaliação do repórter André Baibich, o corintiano Cássio também pode ser testado.

— As possíveis convocações de Luan e Cássio seriam justas. Há espaço no grupo nas duas posições que ocupam. Luan, como falso nove, servindo de alternativa a Gabriel Jesus; e Cássio como mais uma alternativa para o gol, onde a posição está em aberto. Os desempenhos dos dois no Brasileirão chancelam suas presenças no grupo — assegura.

Cléber Grabauska, da Rádio Gaúcha, também aposta em uma convocação mais caseira por conta da intertemporada europeia. Além de Luan e Cássio, outros jogadores de Grêmio e Corinthians podem surgir. De outros times, surgem os goleiros Vanderlei (Santos) e Danilo Fernandes (Inter), além de Dudu (Palmeiras), Diego (Flamengo) e Elias (Corinthians).

— Lá de fora, sabendo que jogadores dos principais campeonatos europeus deverão ser preservados, Taison tem boas chances. E, da China, talvez apareça uma surpresa como Ricardo Goulart ou Elkeson — completa Grabauska.

A Seleção será convocada às 11h desta quinta, em uma entrevista coletiva concedida por Tite na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O jogo contra o Equador será no dia 31 de agosto, na Arena. A partida contra a Colômbia é em 5 de setembro. O Brasil lidera as Eliminatórias sul-americanas com 33 pontos, nove a mais que os colombianos, que aparecem no segundo lugar.

