De virada, Atlético-PR goleia o Bahia e entra no G-6

O Atlético-PR bateu o Bahia na noite deste domingo, na Arena da Baixada, e chegou a quarta vitória seguida neste Campeonato Brasileiro. Com o triunfo por 4 a 1, de virada, o Furacão chegou ao G-6 da competição, comprovando a recuperação na temporada.



O jogo começou truncado. O Atlético-PR não conseguia furar as linhas defensivas do Bahia. Já o time baiano teve um mau aproveitamento em lances de bolas paradas, mas foi ineficiente nas tentativas.

Assim o jogo só esquentou a partir dos 20 minutos. Em uma boa descida pelo lado direito, Eduardo cruzou, Mendoza apareceu completamente livre no segundo pau e teve tempo para dominar e bater forte, abrindo o placar na Arena da Baixada. 1 a 0 Bahia.



Em desvantagem, o Atlético-PR acordou e conseguiu uma reação rápida. Aos 24, após um cruzamento da esquerda, o lateral Matheus Reis, do Bahia, cortou a bola com a mão dentro da grande área. Pênalti, que foi cobrado com muita categoria pelo meia Nikão, que deixou tudo igual. 1 a 1.

O Atlético-PR seguiu pressionando muito. A melhor chance ocorreu com o lateral Fabrício, que apareceu livre para cabecear no primeiro pau, após uma cobrança de escanteio, mas mandou por cima. Por outro lado, o Bahia tinha espaço para aproveitar os contra-ataques. No melhor deles, Mendoza quase marcou novamente e por pouco não recolocou o time baiano em vantagem.

A etapa final começou com os dois times trocando golpes. Em lances de bola parada, cada equipe quase marcou. O Atlético-PR exigiu grande defesa de Jean, em cobrança de falta de Fabrício. Já o Bahia acertou a trave com o zagueiro Thiago, de cabeça.

Neste ritmo, não demorou para o placar ser alterado. Em mais um lance do bola parada, o zagueiro Thiago Heleno apareceu bem dentro da grande área para virar o placar para o Atlético-PR. 2 a 1.

O gol empolgou ainda mais o Atlético-PR, que marcou o terceiro aos 13 minutos. Após uma jogada de Nikão pela esquerda, o zagueiro Éder, do Bahia, tentou cortar e mandou para o fundo da própria rede. 3 a 1 Furacão.

Com 3 a 1 no placar, o Atlético-PR passou a administrar a vantagem. Ainda assim era perigoso nos contra-ataques e matou o jogo aos 40 minutos, quando Nikão fez rápida jogada pela esquerda, Guilherme bateu, Jean defendeu, mas no rebote Sidcley empurrou para o fundo da rede. 4 a 1.

Com a vitória, o Atlético-PR chegou ao quarto triunfo consecutivo e alcançou a marca de 29 pontos, assumindo a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia viu a ZR se aproximar. O time é o 15º, com 23, um a mais do que a Chapecoense.

