Dembelé segue afastado do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou, neste domingo, que o atacante francês Ousmane Dembélé vai continuar afastado da equipe "até nova ordem".

"Agora estamos plenamente focados na preparação do time para o início da Bundesliga, no próximo fim de semana contra o Wolfsburg", explicou Michael Zorc, diretor esportivo do clube alemão no site da equipe.

"Dembélé tem a opção de treinar sozinho. Não poderia ser de outra maneira", acrescentou.

Na quinta-feira, em meio aos rumores sobre sua possível ida para o Barcelona, o francês não se apresentou ao treinamento e por isso foi afastado temporariamente até o fim da semana.

"Os representantes do FC Barcelona fizeram uma oferta que não corresponde nem com o extraordinário valor futebolístico do jogador, nem com o estado do atual mercado de transferências da Europa", indicou o clube alemão em comunicado na quinta.

O Borussia Dortmund quer pelo menos 150 milhões de euros pelo atacante.

* AFP