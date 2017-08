Dovizioso supera Márquez e vence batalha da MotoGP na Áustria

Ducati em primeiro

Andrea Dovizioso, da Ducati, venceu uma verdadeira "batalha"contra Marc Márquez, da Honda, na disputa pela vitória durante a 11ª etapa da MotoGP, disputada neste domingo no Red Bull Ring na Áustria. Foi a terceira vitória na temporada do piloto da Ducati, que está 16 pontos atrás do da Honda no campeonato.

O italiano era terceiro após a largada, com o espanhol em segundo e Jorge Lorenzo na frente. Lorenzo liderou até a 12ª volta, quando cometeu um erro na curva 3 e caiu para terceiro.

Foi aí que começou a briga particular pela liderança. Dovizioso pulou de terceiro para primeiro após o erro do companheiro de Ducati, mas Márquez lhe deu o troco na mesma volta. Na 18ª volta, a Ducati retomou a ponta na curva 3. Na 20ª, o atual campeão voltou para primeiro na curva 7.

Pouco depois, Dovizioso passou para a frente, e sofreu para manter a posição com os ataques do rival. Na última volta, o piloto da Honda foi com tudo para cima, e levou o "x" após uma tentativa desesperada na curva final.

Dani Pedrosa (Honda) ultrapassou Lorenzo para ser o terceiro colocado na 18ª volta, deixando a Ducati em quarto. Johann Zarco (Tech 3) surpreendeu com o quinto lugar, à frente das Yamahas de fábrica. Maverick Viñales chegou em sexto após cometer um pequeno erro na quarta volta. Valentino Rossi era quarto no início da prova, mas também errou na metade da corrida e terminou em sétimo. Jack Miller sofreu o único acidente do dia.

Alvaro Baustista (Aspar Ducati) em oitavo, Loriz Bas (Avintia Ducati) em nono e Mika Kallio (KTM) completaram o top 10.