Em noite de homenagens a Abel Braga, Fluminense vence o lanterna Atlético-GO 

No Maracanã

A torcida do Fluminense e Abel Braga voltaram a sorrir no Maracanã. Encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias no estádio, pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o lanterna Atlético-GO, neste sábado, por 3 a 1. Os gols foram de Wendel, Wellington Silva e Dourado. Paulinho descontou.



Na quarta-feira, às 20h, o Fluminense entra em campo contra a Ponte Preta, em Campinas. O confronto no Estádio Moisés Lucarelli é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO recebe o Coritiba, sábado, em Goiânia.



Leia mais:

Confira a tabela de classificação do Brasileirão

Torcida grita "guerreiro", e Abel Braga se emociona antes de Fluminense x Atlético-GO



A VITÓRIA NO MARACANÃ

Antes da bola rolar, a emoção tomou conta do Maracanã. Uma semana após a morte de seu filho mais novo, João Pedro, Abel Braga recebeu o apoio da torcida tricolor. "Abelão, Guerreiro!" foi o gritou que ecoou da arquibancada e tocou o treinador, claramente emocionado.

Em campo, viu-se um time ainda mais ofensivo do que o habitual. Com Orejuela suspenso, Calazans começou jogando e Marlon fez boa dobradinha com Wellington Silva pelo lado esquerdo. E foi o camisa 11 foi o principal responsável pelos gols do Fluminense na primeira etapa.

Ao arrancar com velocidade e invadir a área, o atacante deixou três marcadores para trás, mas acabou perdendo o controle da bola. Sorte de Wendel, que só teve o trabalho de girar e colocar o Flu na frente: 1 a 0. A torcida tricolor foi ao delírio quando o time todo foi ao encontro de Abel.

Com a bola, o Tricolor ameaçava a frágil defesa do Atlético-GO a cada ataque. Mas também sofria lá atrás. Walter, aquele mesmo, ignorava os quilos a mais e, como pivô, ganhou quase todas as disputas com a zaga. Foi em um lance assim que Paulinho apareceu dentro da área, após falha de Henrique, para empatar o jogo, aos 22 minutos da primeira etapa.

A torcida e o time sentiram o gol sofrido. Com mais posse de bola, o Dragão passou a gostar da partida. Acabou oferecendo o contra-ataque ao veloz time de Abel e pagou caro.

Matheus Alessandro deu ótimo passe para Wellington Silva, que limpou a marcação e finalizou de fora da área para fazer um golaço.

A postura de aguardar o adversário não agradou a torcida, mas deu certo para o Tricolor. No segundo tempo, em mais uma saída rápida, Marlon cruzou e Henrique Dourado, de primeira, emendou de esquerda: 10 gol do Ceifador no Brasileiro.

O confronto ficou aberto a partir do terceiro gol do Fluminense, que poderia ter ampliado o placar, mas as finalizações de Scarpa, Wendel e Marlon Freitas não foram precisas. Apesar da luta, o Dragão não ameaçou o triunfo tricolor, para a festa da torcida do Flu e do guerreiro Abel.