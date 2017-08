Estádio do Flamengo ganha Posto do Juizado do Torcedor 

Combate à violência

Torcedores rubro-negros e o público em geral contam agora com um novo espaço para resolver os problemas que ocorram dentro ou fora do Estádio Luso-Brasileiro, chamado de Ilha do Urubu, casa do Flamengo. Na noite de quarta-feira (9), pouco antes do jogo entre Flamengo e Palestino-CHI — válido pela Copa Sul-Americana — o Tribunal de Justiça do Rio inaugurou no local o Posto Avançado do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos.



Com isso, o atendimento, que era feito através de uma unidade móvel, passa a ser realizado no segundo andar do departamento de futebol da Associação Atlética Portuguesa, dona do estádio. Além do gabinete do juiz e da sala de audiências, o espaço conta com salas reservadas para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Polícia Civil e uma carceragem.



Representando o presidente do TJRJ, desembargador Milton Fernandes de Souza, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Claudio de Mello Tavares, disse acreditar que a inauguração do posto é uma forma de inibir a violência no futebol e resgatar o clima familiar.



— Não é justo que sejamos impedidos de frequentar os estádios por conta da ação de alguns vândalos — afirmou o corregedor.



Pacificação nos estádios



Já o desembargador Mauro Pereira Martins, presidente da Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais em Eventos Esportivos, Culturais e Grandes Eventos (CEJESP), destacou que o Juizado é um instrumento importantíssimo para a pacificação dos estádios.



— Cenas de violência, que no passado eram muito frequentes, hoje em dia são raras e isso se deve em grande escala à atuação firme do Juizado. Eu não tenho dúvida de que, em função dessa atuação, nós temos uma situação melhor de pacificação. Ainda está longe do ideal, mas já avançamos bastante — disse o desembargador.



Atuante desde 2003, o Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) ultrapassou a marca de 1.565 transações penais (quando o infrator recebe pena não privativa de liberdade em troca da pena alternativa), 253 prisões e 486 pessoas afastadas por envolvimento em confusões nas partidas.



O desembargador Mauro Martins agradeceu ainda o apoio de magistrados e servidores do TJRJ envolvidos no projeto, destacando em particular a atuação do juiz Marcello Rubioli, juiz auxiliar da Presidência do TJRJ e titular do Juizado Adjunto do Torcedor e dos Grandes Eventos.



A inauguração na Ilha do Urubu contou com a presença de desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça, do procurador-geral de Justiça do Rio em exercício, Eduardo da Silva Lima Neto; da coordenadora-geral de Programas Institucionais e Grandes Eventos da Defensoria Pública, Daniella Vitagliano; e do presidente da Associação Atlética Portuguesa, João Maria do Rego Gonçalves.



*LANCEPRESS