"Estão me pedindo para machucar o Neymar", diz zagueiro do Guingamp

O mundo vive a expectativa de Neymar fazer sua estreia pelo PSG. Há a possibilidade de o brasileiro entrar em campo no próximo domingo, diante do Guingamp, pelo Campeonato Francês. A questão é que a torcida está pedindo que o lateral Jordan Ikoko, do Guingamp, dê entrada dura em Neymar, segundo revelou o jogador ao jornal francês L'Équipe.



– Será a primeira vez na minha carreira que eu enfrento um jogador dessa classe mundial. Eu vou ficar desapontado, como todos os outros em Guingamp, se ele não jogar. Ele é um jogador que eu particularmente gosto. Eu o via no Barça, parecia muito diferente. Dribla, provoca, vai para dentro, para fora, ele sabe fazer tudo – afirmou o jogador.



Jordan Ikoko ainda revelou alguns dos pedidos surreais que tem recebido via Twitter:

– No Twitter, eu leio de tudo. Me pediram para machucar o Neymar. Mas eu não sou assim. Vou ser agressivo como devo ser no campo. Não vou machucá-lo e nem ser espectados de uma partida assim – finalizou.



