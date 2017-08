Ex-Barcelona, Rafa Márquez é acusado pelo governo dos EUA por envolvimento com tráfico de drogas

Problemão

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou os nomes de 22 mexicanos que são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no país. E um chama atenção: o do zagueiro Rafa Márquez, que defendeu o Barcelona entre 2003 e 2010 e atualmente joga no Atlas-MEX.



O jogador da seleção mexicana, de 38 anos, é apontado como uma das peças principais de um esquema de lavagem de dinheiro do traficante Raúl Flores Hernández. Por constar no grupo de suspeitos, ele e os outros envolvidos sofrerão punições imediatas. Perderá, por exemplo, o visto americano. Bens do atleta sob jurisdição ou controle dos EUA serão congelados, e ele não poderá se relacionar com empresas americanas.

OFAC Kingpin action targets 22 Mexican Nationals & 43 entities¿the largest Kingpin designation against a Mexican drug network pic.twitter.com/RaGfecYahf — Treasury Department (@USTreasury) 9 de agosto de 2017

Os documentos do site do Tesouro apontam que Rafa Márquez passou a ter ligação à organização de Flores Hernández através de uma escola de futebol, que leva seu nome.



Outras 42 empresas foram indiciadas.



22 people designated incl pro soccer player Rafael Marquez Alvarez (#RafaMarquez)+Mex singer Julio Cesar Alvarez Montelongo (#JulionAlvarez) pic.twitter.com/77gAtA76Qg — DEA HQ (@DEAHQ) 9 de agosto de 2017

