Felipe Melo é suspenso por um jogo depois de chamar árbitro de caseiro

Levou gancho

Felipe Melo foi punido nesta terça-feira com um jogo de suspensão, após julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele recebeu o gancho por chamar o árbitro Wilton Pereira de Sampaio de "caseiro", na eliminação do Verdão para o Cruzeiro na Copa do Brasil.



O jogador havia sido enquadrado no artigo 243-F - "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". A pena poderia chegar a seis jogos, mas o departamento jurídico do Verdão conseguiu desqualificar a ação para desrespeito. Ainda cabe recurso.

— Sabe o que está acontecendo? Ficaram (no Cruzeiro) a semana toda falando besteira aí. Aí botaram esse (árbitro) caseiro aí. No fim de tudo, ficaram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não faz nada. Parabéns para ele — reclamou o meio-campista no Mineirão.

No vestiário, após essa partida, Felipe fez críticas a Cuca que acabaram lhe rendendo o afastamento do elenco. Ele não faz mais parte dos planos do treinador e está buscando uma nova equipe. Enquanto isso, treina em horários alternativos.

Times da Espanha e Turquia já fizeram sondagens, mas ainda não foi feita nenhuma proposta ao Palmeiras. Ele tem contrato com o Verdão até o fim de 2019 e pensa em seguir no Brasil.



*Lancepress