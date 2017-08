Fernando Scheffer é campeão dos 200m livre no Troféu José Finkel

Natação

O gaúcho Fernando Scheffer conquistou o primeiro ouro para o Grêmio Náutico União no Troféu José Finkel, uma das principais competições da natação brasileira.

Com o tempo de 1min48s61, o nadador de 19 anos venceu os 200m livre no Complexo da Unisanta, em Santos. Luiz Altamir Lopes Neto, do Pinheiros, levou a prata com 1min49s98, e Giovanny Neves Lima, do Minas Tênis, completou o pódio com a marca de 1min50s20.

Leia mais:

Atletas do União terminam terceiro dia de finais do José Finkel sem medalhas

Etiene Medeiros vence os 50m costas no Troféu José Finkel

Nadadores do União conquistam duas medalhas de bronze no José Finkel

Foi a melhor marca da carreira do atleta de Canoas, que conquistou o bicampeonato da prova.

— A estratégia era essa, começar mais controlado, mas buscando chegar na frente já nos 150 metros — explicou Scheffer, que fez a primeira virada na piscina em sexto lugar, a segunda em quarto e liderou a partir da metade da prova.

Scheffer já conquistou duas medalhas no José Finkel, que se encerra neste sábado — ele também levou a prata no revezamento 4x200m livre. Além desses dois pódios, o clube de Porto Alegre contabiliza um bronze nos 1.500m livre, com Gabriela Cordeiro Ferreira.

*ZHESPORTES