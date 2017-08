Flamengo demite Zé Ricardo após derrota para o Vitória em casa

Pressão da torcida

Até este domingo (6) o técnico há mais tempo no cargo entre os times da Série A, Zé Ricardo não resistiu a mais um resultado negativo no Flamengo.

E o estopim foi a derrota por 2 a 0 para o Vitória, na Ilha do Urubu, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A diretoria, em um primeiro momento, disse que manteria o treinador no cargo. No entanto, no fim da noite deste domingo, foi decidido que Zé Ricardo não continuaria à frente do clube carioca.

Antes de saber da sua demissão, Zé Ricardo dava um discurso de que queria permanecer no cargo.



— Vínhamos fazendo jogos anteriores nos quais o resultado não acontecia como queríamos, mas tínhamos atuação boa. Hoje, não. Temos de olhar para frente. Vamos juntar os cacos, refletir, para voltar num nível de atuação acima do que foi hoje — sacramentou, em curta coletiva na Ilha do Urubu.

As críticas ao treinador vindas da arquibancada não esperaram o fim do jogo. No segundo tempo, com o placar já em 2 a 0 para o Vitória, foram pelo menos dois coros contundentes de "Fora, Zé Ricardo", sem contar a "blitz" que alguns fizeram na porta do camarote da diretoria para, além de xingar o presidente Bandeira de Mello, pedirem a saída do treinador.

— Respeito sempre a torcida. O torcedor está na sua de cobrar, buscar a felicidade. Estamos chateados por não dar esse retorno à torcida — disse, reforçando que não toma decisões com base do que acontece nas arquibancadas:

— Isso nunca norteou meu trabalho, nem vai nortear. Sempre tive confiança no meu trabalho. Você não fica no Fla durante 15 anos se não tiver confiança. Encaro dificuldades como oportunidade de crescimento.

Zé Ricardo ficou 432 dias no comando do time (ele havia assumido o cargo, inicialmente de forma interina, em maio de 2016. O agora ex-técnico somou 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. O Fla está na 5ª colocação na tabela, com 29 pontos.

AS DEMISSÕES

Veja os técnicos que foram afastados desde o início do Brasileirão

Atlético-GO — Marcelo Cabo e Doriva

Atlético-MG — Roger Machado

Atlético-PR — Paulo Autuori e Eduardo Baptista

Bahia* — Jorginho

Chapecoense — Vagner Mancini

Coritiba — Pachequinho

Flamengo — Zé Ricardo

Santos — Dorival Júnior

São Paulo — Rogério Ceni

Sport — Ney Franco

Vitória — Petkovic e Alexandre Gallo



*Antes de Jorginho, Guto Ferreira havia decidido sair do Bahia para treinar o Inter



*LANCEPRESS