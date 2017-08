Fluminense anuncia acerto com Robinho, que estava no Figueirense

Reforço

Agora é oficial! O Fluminense anunciou, neste domingo, a contratação de Robinho, meia-atacante de 22 anos que estava no Figueirense.



No fim da semana, houve uma confusão em relação ao negócio e o time carioca, depois de anunciar o acerto no site, voltou atrás e tirou a nota do ar. Desta vez, as tratativas se concluíram e o jogador chega com um contrato de quatro anos.

Leia mais

Neymar estreia no PSG como titular contra Guingamp

Caio Bonfim conquista única medalha do Brasil em Londres

FOTOS: o último dia de Usain Bold no atletismo



Robinho era um dos destaques do Figueirense, que disputa a Série B do Brasileiro. Os direitos do jogador perteciam ao Atibaia e foram adquiridos pelo clube carioca.



Juntamente a Robinho, o elenco tricolor ganha também o o volante Richard, de 23 anos, que também pertence ao Atibaia. Ele fica por empréstimo até o fim do ano. Os jogadores são esperados na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos.



LANCEPRESS!