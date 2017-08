Gaúcho de 6 anos vence torneio de golfe nos Estados Unidos

Talento

O gaúcho Bento Assis mostrou, no último sábado (5), que tem muito talento no golfe. Ele se tornou o primeiro brasileiro da história a vencer o U.S. Kids Golf, torneio para crianças mais importante do mundo. A competição foi disputada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Bento somou 108 tacadas nos três dias de competição e teve parciais de 34/34/40. Ele ficou empatado com o japonês Itsuki Suto, que também somou 108 tacadas, com parciais de 38/35/35. O gaúcho levou a melhor no segundo buraco do desempate. O torneio reuniu 72 golfistas de até seis anos, que representaram 10 países.

O jovem gaúcho começou a jogar golfe no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre, mas se mudou com a família para os Estados Unidos.