Giroud supera Suárez e iguala marca de Cantona no Campeonato Inglês

Autor do gol da impressionante vitória de virada do Arsenal sobre o Leicester, por 4 a 3, na abertura da temporada 2017/2018 do Campeonato Inglês, Olivier Giroud chegou aos 70 gols pelo clube londrino na competição.

O camisa 12 agora é o 24º maior artilheiro estrangeiro da história da competição, que tem outro francês no topo da lista: Thierry Henry, com 175 gols em 258 partidas pelos Gunners.

Giroud deixou para trás no ranking o uruguaio Suárez, autor de 69 gols pelo Liverpool, e igualou a marca de outro compatriota: Eric Cantona, que marcou época com a camisa do Manchester United.

