Guarani define equipe que enfrenta o Brasil-Pel nesta sexta-feira

Série B

O Guarani está pronto para enfrentar o Brasil-Pel. Pelo menos na cabeça do técnico Vadão. No último treino da equipe antes do confronto com os gaúchos, o treinador não revelou qualquer pista dos 11 titulares da partida. O Bugre treinou nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, antes de viajar para Pelotas, local da partida da 20ª rodada.

As baixas certas são Evandro e Genilson, suspensos. A boa notícia para os campineiros é o possível retorno de Ewerton Páscoa, que volta de lesão e está à disposição de Vadão. o defensor disputa a vaga com Léo Rigo.



Brasil-Pel e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h15, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Com as seis partidas consecutivas sem vitória, o Bugre se afastou do G4 da competição. A equipe do interior paulista ocupa a sétima posição, com 28 pontos, três a menos que o Ceará, quarto colocado.