Guardiola deseja levar titular do Barcelona ao Manchester City

Depois de Neymar, o Barcelona pode perder mais um titular absoluto nesta janela de transferências. Nesta quarta-feira, o jornal catalão "Sport" afirma que o Manchester City deseja contar com Sergio Busquets ainda em 2017/18.



O foco em Busquets se dá após um pedido do técnico Pep Guardiola, que trabalhou com o meio-campista de 2008 a 2012 no Barça. O nome do volante foi apontado, sobretudo, por conta da saída de Fernando para o Galatasaray.



O diário diz ainda que a comissão técnica do Manchester City teria ido atrás do Barcelona para saber as condições de negócio com o camisa 5.



O que pode dificultar a transação, além da relevância do jogador junto ao time blaugrana, é a recente renovação de vínculo de Busquets, que agora expira em junho de 2021, elevando a multa para 200 milhões de euros (R$ 734 milhões).



Para o setor de Busquets, o City possui Touré, Delph, Fernandinho e Gündogan, principalmente.



