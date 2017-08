Guingamp quebrará recorde de público em estreia de Neymar com PSG

Guingamp

O estádio Roudourou baterá neste domingo seu recorde de público, na partida válida pela segunda rodada do Campeonato Francês entre o mandante Guingamp e o Paris Saint-Germain, que contará com a estreia de Neymar, anunciou o clube bretão nesta sexta-feira.

O departamento de comunicação do Guingamp não pôde oferecer um número exato de espectadores, mas garantiu que irá superar o atual recorde de 18.363 pessoas que assistiram ao duelo com o PSG em abril de 2016.

Neymar, contratado há uma semana junto ao Barcelona por 222 milhões de euros -a maior contratação da história-, não pôde jogar na estreia do PSG no Campeonato Francês devido à falta de envio por parte do clube catalão do certificado de transferência internacional.

"Ele está pronto fisicamente para jogar todos os minutos", garantiu nesta sexta-feira o técnico do PSG, Unai Emery.

"Foi bem nos treinos, conhece melhor os companheiros graças aos trabalhos feitos, trabalhamos a tática e a bola parada", completou o treinador.

O técnico do Guingamp, Antoine Kombouré, também comemorou o fato de Neymar poder estrear neste fim de semana.

"Honestamente, é melhor que jogue. Será melhor para o espetáculo, para os torcedores que vêm para vê-lo. Estaremos prontos para jogar contra ele", declarou.

* AFP