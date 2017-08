Gustavo Manhago: Renato escalou mal. Grohe falhou. E o Grêmio ganhou.

Opinião

Depois de 4 eliminações seguidas nas Oitavas da Libertadores, o Grêmio afastou a "zica" e despachou o Godoy Cruz nesta quarta na Arena. E não foi fácil. Começando pela escalação equivocada de Renato. No momento atual, Arthur jamais pode ser reserva de Maicon. A volta do capitão ao time titular deixou a saída de bola lenta e o meio com marcação prejudicada.

Desde a entrada de Arthur no time, em maio, o Grêmio mudou de patamar de atuações. Michel vinha fazendo grandes jogos e nesta quarta fez uma de suas piores partidas na temporada.A dificuldade do jogo passou também pela saída na frente do placar com gol de Corrêa logo cedo.

Os argentinos precisavam do gol e contaram com ajuda imensa de Marcelo Grohe que falhou feio no gol portenho.E apesar disso tudo, a maior qualidade do Grêmio prevaleceu. Time bom é assim. Passa por cima de eventuais erros de escalação e falhas individuais. Luan e Pedro Rocha comandaram a virada com boa participação também de Lucas Barrios. Aos 15 do segundo, o Godoy morreu fisicamente e o Grêmio não correu risco.

HOJE SAI O ADVERSÁRIO NAS QUARTAS

O Grêmio pega agora Botafogo ou Nacional do Uruguai. Os dois times jogam nesta quinta no Rio de Janeiro com os cariocas precisando apenas do empate. Acompanhe comigo este jogo no Futebol da Gaúcha. Narro a partida ao lado do Cléber Grabauska, do Rodrigo Oliveira e do Marcos Bertoncello. Bola rola às 19:15. Eu prefiro duelo brasileiro.