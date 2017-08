Gustavo Manhago: se os atacantes não resolvem, a melhor zaga da Série B decide

Opinião

O Inter chegou neste sábado a quarta vitória seguida na Segundona. Fez 3x1 no Londrina e apesar do placar com folga, a partida não foi tão simples assim.

Foi uma partida truncada em que o ataque colorado passou em branco. Damião segue sendo voluntarioso, combativo, esforçado. Mas na hora de botar pra dentro, falta qualidade. Segue com apenas um gol de pênalti. E Willian Potker também não foi bem.

Se o ataque não resolve, aparece a melhor defesa da Série B. Em 3 bolas paradas, que pareceram passes colocados com as mãos por D'Alessandro e Camilo, Cuesta no primeiro gol e Klaus nos dois seguintes, cabecearam com precisão, aproveitando-se da fraca defesa paranaense. O Inter segue no G-4, distante os mesmos 3 pontos do líder América Mineiro mas já 5 a frente do quinto que é o Juventude.

Fica o alerta para o técnico Guto Ferreira de que Camilo pode ser titular. E Nico Lopez também. D'Alessandro não jogou contra o Goiás e o Inter fez 3-0. D'Alessandro saiu contra o Londrina quando estava 1-1 e o Inter fez 3-1.





DOMINGO

Estarei neste domingo no Nilton Santos para narrar Botafogo x Grêmio. Duelo de reservas pelo Brasileirão. Bola rola às 19 horas e o tricolor mesmo sem os melhores pode vencer e diminuir a distância para o Corinthians que não joga na rodada. Vem junto! Feliz dia dos pais!