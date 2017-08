Ingressos para Brasil x Equador serão vendidos nas lojas físicas a partir do dia 21 e agosto

Seleção Brasileira

Os ingressos para Brasil x Equador, em Porto Alegre, já à venda no site www.cbf.com.br, vão estar disponíveis em pontos físicos a partir do dia 21 de agosto. Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias da Arena do Grêmio, nas bilheterias do Beira-Rio e nas lojas Multisom de Porto Alegre. Os valores inteiros variam de R$ 160 a R$ 800.

Na primeira partida pelas Eliminatórias depois de garantir a vaga na Copa do Mundo da Rússia 2018, a Seleção Brasileira enfrentará os equatorianos no dia 31 de agosto, 21h45, na Arena do Grêmio.



Classificada para Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, a Seleção Brasileira lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas com 33 pontos. São 10 vitórias, três empates e uma derrota em 14 jogos disputados. Já o Equador é o sexto colocado, com 20 pontos.