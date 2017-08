Inter estreia no Gauchão feminino diante do Estrela neste domingo

Vez delas

O Inter fará a sua primeira competição oficial no futebol feminino neste domingo. A equipe comandada pela técnica e ex-jogadora Tatiele estreia às 15h deste domingo no Gauchão diante do Estrela, fora de casa. Em preparação desde março, quando o clube anunciou o retorno da modalidade, a equipe fez amistosos e participou de três campeonatos amadores, sendo campeã em dois deles.

— Inter chega muito bem para o Gauchão. Estamos com expectativa boa para estreia. Estamos nos aperfeiçoando desde março. Acho que vamos trazer um resultado positivo em Estrela. E espero que todos os treinos físico e táticos tenham sido suficientes — disse a lateral-direita Georgia Balardin, para projetar a carência de jogos oficiais no primeiro semestre: — Acho que não atrapalha. Realizamos três competições neste primeiro turno. Das três, ganhamos duas e perdemos uma nos pênaltis.



Apesar de obedecer o discurso de que o foco todo no Gauchão é nesta primeira fase da competição, a equipe colorada projeta uma possível final com Gre-Nal, o que pode render até boa vitrine para as jogadoras. E elas querem o Beira-Rio lotado, se tudo correr como elas planejam:

— Acho que Gre-Nal no futebol feminino é virtrine para o nosso crescimento. Claro que no momento estamos pensando nos jogos da primeira fase. Mas se tivermos que pegar o Grêmio, vai ser importante. Queremos jogar para crescer, cada vez mais, e o pessoal ver que o futebol feminino está aí para ficar — entende a volante Paloma Castro.

— Queremos que o Gre-Nal aconteça numa final e no Beira-Rio. Se der, vamos lotar o estádio e fazer um grande jogo — finalizou a lateral.

Os grupos

Chave A

Rio Grande

A. Palestra F

A. E. João Emílio

Grêmio

Chave B

Oriente

Mundo Novo

Santaritense

Sapuacaiense

Black Show

Chave C

Guarani/Lajeado

Ijuí

Estrela

Inter

