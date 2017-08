Jogadores do Inter exaltam maturidade após vitória sobre o Londrina

Série B

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Londrina, neste sábado (12), no Estádio Beira-Rio, os jogadores do Inter falaram sobre a maturidade adquirida nos últimos jogos. Com a vice-liderança garantida, a três pontos do líder América-MG e com uma vantagem de cinco pontos para o 5º colocado, a tranquilidade do time para construir a vitória foi o principal destaque no duelo contra a equipe paranaense.

Na saída de campo, os jogadores mantiveram o mesmo discurso de cautela, apesar de terem conquistado a quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro.

— Tivemos tranquilidade após sofrermos o empate. Em casa, temos que impor nosso jogo e ir para cima em busca da vitória — destacou Klaus, autor de dois gols na tarde deste sábado.

Leia mais:

Cotação ZH: veja quem foi o melhor na vitória do Inter sobre o Londrina

Inter decide na bola aérea e vence o Londrina no Beira-Rio

Ouça os gols do Inter contra o Londrina



O goleiro Danilo Fernandes destacou o empenho e o crescimento da equipe nos últimos jogos:

— A vitória de hoje provou a força deste grupo. Mesmo tomando o gol de empate, tivemos maturidade e calma para fazer o resultado — disse o goleiro que, novamente, teve boa atuação.

Além disso, os jogadores exaltaram o trabalho que tem sido realizado nas bolas aéreas, tanto ofensivas quando defensivas.

— Hoje as jogadas deram certo. Foram três gols de bola parada que nos deram a vitória — disse o meio-campista Camilo, que entrou no segundo tempo na vaga de D'Alessandro.

— Nossa meta nos trabalhos era melhorar nosso aproveitamento nas bolas aéreas, e o trabalho vem sendo feito — completou Klaus.

Com a vitória, o Inter se consolidou na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. No momento, o time gaúcho ocupa a vice-liderança e segue a caça ao líder, América-MG. Os comandados de Guto Ferreira terão novamente a semana inteira de trabalhos e entram em campo no próximo sábado, às 16h30min, em Natal contra o ABC.