Jon Jones reforça inspiração e compara desafio a Brock Lesnar a May-Mac

Campeão dos meio-pesados do UFC, Jon Jones reforçou sua inspiração em Conor McGregor para desafiar o astro Brock Lesnar para uma superluta no octógono. Segundo o americano, o tamanho do desafio pode render uma glória "enorme" em seu legado.



Em entrevista ao programa "Jim and Sam Show", Jones falou sobre a mística por trás de um grande desafio na carreira como o que ele está disposto a encarar.

— É apenas aquilo de fazer o impossível. Fazer o Davi contra o Golias da mesma forma que (Conor) McGregor faz ao competir contra Floyd Mayweather. Quer saber, se você perder logo, ao menos teve mais culhão do que a maioria dos americanos que encararam e pisaram lá. Mas se você vencer, a glória que vem com uma vitória contra Floyd Mayweather ou Brock Lesnar é enorme — explicou.



Depois de nocautear Daniel Cormier, Jon Jones ainda não sabe quando volta ao octógono do UFC. Apesar do desafio a Lesnar, o gigante ainda cumpre suspensão por doping e não tem data para retornar.

