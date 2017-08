José Mourinho quer contratar brasileiro destaque no futebol francês 

Futebol Internacional





Foto: Patrik Stollarz / AFP

Após perder a Supercopa da Europa, o técnico do Manchester United, José Mourinho, já apontou para os dirigentes do clube a necessidade de reforços. Apesar de ter contratado jogador como o belga Romelu Lukaku e o meio-campista Matic, ambos de rivais da Premier League, agora, o português quer a contratação do volante Fabinho, do Mônaco.

Destaque na equipe campeã do Campeonato Francês na última temporada, o brasileiro de 23 anos vem ganhando oportunidade, inclusive, na seleção brasileira. Segundo a imprensa europeia, o valor para tirar o brasileiro do clube francês está na casa dos 45 milhões de euros (cerca de 165 milhões de reais).

Fabinho começou a sua carreira no Rio-Ave, de Portugal, como lateral-direito. Nas últimas temporadas, sob o comando do técnico português Leonardo Jardim, o jogador começou a ser escalado no meio-campo e vem ganhando cada vez mais notoriedade no futebol internacional. Na temporada passada, além do título nacional, o Mônaco também chegou nas semifinais da UEFA Champions League.