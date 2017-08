Leonardo Oliveira: o sábado está desenhado para o Inter se afirmar

Opinião

O bom momento, a estabilidade do time e a calmaria que estava distante do Beira-Rio há mais de um ano permitem ao Inter se aventurar a iniciar o returno da Série B como uma regressiva. Uma contagem para o retorno à elite. Os cálculos, levando em conta as últimas 11 edições da competição, apontam como números mágicos 63 pontos e 19 vitórias. Faltam 30 pontos, portanto, para o calvário colorado acabar. Ou 10 vitórias.

A primeira delas tem tudo para acontecer neste sábado, contra o Londrina. Primeiro, porque o Inter está organizado sob as mãos de Guto Ferreira (o mesmo técnico que era apontado com um pé fora dão Beira-Rio há 15 dias). Depois, porque tem mais qualidade e recursos técnicos do que o adversário. E, por fim, porque o ambiente criado no Beira-Rio para esta partida transformará o estádio em caldeirão.

Conversei rapidamente com o presidente Marcelo Medeiros antes de ele participar do Sala de Redação. Estava exultante com a resposta da torcida e com o sucesso da promoção pelos Dia dos Pais (o sócio que comprasse ingresso poderia levar o pai junto ao estádio). "Não tem mais lugar nas áreas livres, agora só nos numerados", disse já a caminho do estúdio da Rádio Gaúcha. Medeiros ainda avisou que sentará com a Brio, para cobrar da parceira engajamento maior neste momento de comunhão entre clube e torcida.

Por todas essas razões elencadas, acredito em um sábado desenhado para a afirmação do Inter. O principal desafiante está longe de ser o Londrina. Para mim, o grande adversário é o próprio Inter. Se mantiver a concentração e a compreensão do que é a Série B, ganha sem sustos. Assim como subirá sem sustos.