Liverpool anuncia "fico" de Coutinho, mas meia pede para ser negociado

A novela envolvendo Phillipe Coutinho, Liverpool e Barcelona parece estar longe de acabar. Na manhã desta sexta-feira, o clube inglês anunciou em um comunicado que não irá se desfazer do brasileiro. Logo depois, foi a vez de Coutinho colocar mais tempero no caso, avisando que pretende se transferir.

Em nota oficial, o Liverpool reiterou que não receberá nenhuma proposta por Coutinho, e que ele seguirá como jogador do time inglês quando a janela de transferências fechar. Nos últimos dias o clube inglês recusou uma oferta de 100 milhões de euros do Barcelona.



Após o comunicado da diretoria, Phillipe Coutinho entregou um pedido oficial ao Liverpool para ser transferido, segundo informou a "Sky Sports". A TV britânica classificou a situação como "devastadora" para os torcedores do clube.



No Barcelona, Coutinho é visto como o substituto ideal para o lugar de Neymar, mas vem encontrando resistência do clube inglês. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, chegou a dizer que a oferta dos catalães pelo astro é "irrelevante". Vale lembrar que Coutinho não participou do treino do time inglês na última quinta-feira, aumentando os rumores sobre sua saída.



