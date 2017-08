Mano quer returno com "erros corrigidos" e Cruzeiro dentro do G-6 

Otimista

O primeiro turno do Cruzeiro terminou na tarde do último domingo após o empate sem gols com o Botafogo, no Mineirão. Agora, já começa o planejamento do returno e o treinador Mano Menezes projeta a Raposa com "erros corrigidos" e dentro do G-6.

— Gostaria de ter terminado no G-6. Tivemos uma oportunidade de ouro para, no mínimo, terminar nesse grupo. Mas se não terminamos, é porque não merecemos. A gente tem que olhar para dentro, ver os problemas que temos, para corrigir para o segundo turno e para a Copa do Brasil também — comentou Mano.

A Raposa encerrou o primeiro turno do Brasileirão em sétimo, uma posição abaixo do G-6. O time de Mano Menezes tem 27 pontos, um a menos que o Sport, o sexto. O Cruzeiro inicia o returno diante do São Paulo, no Morumbi, no próximo domingo, às 11h.

