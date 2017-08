Marc Márquez confirma favoritismo e vence etapa da MotoGP

Domínio espanhol

Depois de conseguir a sua quarta pole no ano, Marc Márquez confirmou o favoritismo ao vencer a etapa da República Tcheca, no circuito de Brno, da MotoGP. Foi a terceira vitória do espanhol na temporada (a segunda consecutiva), o que deixa o piloto da Honda ainda mais isolado na liderança do Mundial de Motovelocidade, agora com 14 pontos de diferença para o vice-líder Maverick Viñales, também espanhol.

Ontem, o tricampeão mundial concluiu a 22 voltas ao circuito de Brno em 44.15,974 minutos, à frente dos compatriotas Dani Pedrosa (Honda) e Maverick Viñales (Yamaha). O pódio hispânico foi o primeiro após a morte do também espanhol Ángel Nieto, 13 vezes campeão no Mundial de Motovelocidade, que morreu na quinta-feira, aos 70 anos. Internado no dia 26 de julho, ele não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente, quando foi atingido por um carro enquanto andava de quadriciclo em Ibiza e bateu com a cabeça.

Nascido em 25 de janeiro de 1947, Ángel conquistou seis títulos na extinta 50cc (1969, 1970, 1972, 1975, 1976 e 1977) e sete nas 125cc (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983 e 1984). O piloto era bastante supersticioso, e dava seus autógrafos com "Ángel Nieto 12 + 1", em referências aos 13 títulos mundiais, mas sem diretamente escrever o número "13".