Marcus Vinicius é apresentado como novo executivo do Fluminense: "Desafio gigante"

Exatos 33 anos após a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, o ex-jogador de vôlei Marcus Vinicius Freire foi apresentado nesta sexta-feira, 11 de agosto, como diretor executivo geral do Fluminense. Com experiência no ramo esportivo — trabalhou no Comitê Olímpico do Brasil por oito anos —, o dirigente comentou os desafios que terá nas Laranjeiras.

— Fico feliz de ter sido o escolhido. Demoramos a concluir as negociações, pois no dia seguinte da proposta final eu viajei para a Europa. Precisei de 17 dias para aceitar. Agradeço pela confiança. O desafio é gigante — afirmou Marcus Vinicius, nesta sexta-feira, antes de emendar:

— Estou aprendendo como funciona o clube. Quando cheguei, a Roberta Fernandes (diretora jurídica) me disse que cada ano no futebol vale por sete. Já percebi isso. Estou estudando, buscando informações. Quero aprender o mais rapidamente possível para ajudar o Fluminense — afirmou o diretor executivo.

Marcus Vinicius foi apresentado ao lado do presidente Pedro Abad. Na longa entrevista no CT Pedro Antonio, o diretor disse que o convite para trabalhar no Fluminense chegou através da consultoria financeira Ernst & Young, empresa contratada pelo clube. No cargo há apenas 15 dias, Marcus Vinicius admite que ainda está conhecendo as necessidades, planos e a rotina de um clube de futebol.

— É uma data especial, chegar ao Flu no dia 11 de agosto, 33 anos da medalha de prata em Los Angeles. Não tinha como recusar o convite do Fluminense. É um grande clube. Foi o primeiro clube em que pisei no Rio — afirmou.

