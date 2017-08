Messidoro chega no Cruzeiro e nega comparação com Messi: "só nome"

Gringo na área

O Cruzeiro apresentou, na manhã desta sexta-feira, a mais nova contratação do clube. Alexis Messidoro, de 20 anos, chega por empréstimo de 18 meses vindo do Boca Juniors, da Argentina. Na entrevista coletiva realizada na Toca da Raposa, o jogador falou das suas características de jogo e que sua estreia vai depender do treinador Mano Menezes.



Ainda se adaptando ao novo idioma, Messidoro se utilizou durante quase toda a entrevista de frases curtas para responder as perguntas.

— Na verdade, minhas características são de fazer jogar a equipe e de ajudar a defender. Espero ter um bom período aqui. Estou muito contente, é um clube muito grande. Espero contribuir ao máximo possível para o time conseguir bons resultados — afirmou.

O argentino aproveitou a oportunidade para agradecer os também argentinos Lucas Romero e Ariel Cabral na adaptação ao novo clube. Quando perguntado sobre sua relação com o craque argentino Lionel Messi, por conta da semelhança entre os sobrenomes, o jogador afirmou que não passa de uma coincidência.

— Apenas uma parte do sobrenome, nada mais. E como sempre digo, Messi há um só e não haverá outro — completou.

Alexis Messidoro já teve seu nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Mano Menezes. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o São Paulo, neste domingo, às 11h, no Morumbi, pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois, a Raposa volta suas atenções para a Copa do Brasil. O adversário é o Grêmio, fora de casa, na próxima quarta-feira, pelo primeiro jogo das semifinais da competição.



