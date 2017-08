Milton confirma volta de Luis Fabiano e vai relacionar Anderson Martins no Vasco

Brasileirão

O técnico Milton Mendes confirmou o retorno de Luis Fabiano ao time contra o Palmeiras, neste domingo, em Volta Redonda, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após sete jogos fora, o atacante está recuperado de um problema no quadril e ficou mais de um mês fora realizando um tratamento de reequilíbrio muscular. Segundo o treinador, o atacante vai acrescentar muito em campo.

— Teremos a volta do Luis Fabiano, caso não aconteça nada de diferente. Vai nos dar mais presença de área, uma finalização muito boa, um líder dentro de campo... Enfim, são muitos adjetivos para ele, que vai nos ajudar em campo.

Leia mais

"Não há crise no Grêmio", diz Renato após demissão de Valdir Espinosa

Guto fecha treino do Inter, mas praticamente confirma escalação

José Mourinho pede reforços para o Manchester United



Por outro lado, a estreia de Anderson Martins, principal contratação do Brasileirão, ainda pode demorar mais um pouco para acontecer. Milton Mendes contou que o zagueiro ainda não se sente seguro para entrar em campo. Porém, o técnico disse que vai relacionar o defensor para a partida e ele pode ficar no banco.

— O Anderson não se sente seguro ainda de jogar. Conversei com ele, vou levá-lo no grupo que vai para o jogo, até para ele ficar mais ambientado com a concentração e preparando para a reestreia dele. Agora ele não se sente ainda 100%. Então, um jogador do nível dele que ainda não se sente 100%, não vamos arriscar uma lesão ou qualquer coisa que venha a prejudicar a equipe.

Outro que volta a equipe é o lateral-esquerdo Ramon. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Nesta sexta-feira, ele não treinou por conta de dores no pé. No entanto, segundo Milton Mendes, o problema não preocupa e ele vai para o jogo contra o time paulista.

Também recuperado de problema na coxa, Paulão voltou a treinar esta semana com o grupo, mas ainda está em fase de transição e não vai ser relacionado. Mesma situação do atacante Caio Monteiro.

* Lancepress