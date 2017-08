Muguruza e Pliskova avançam às oitavas de final do torneio de Toronto

Toronto

A espanhola Garbiñe Muguruza avançou para as oitavas de final do torneio de Toronto, nesta quarta-feira, depois de vencer a belga Kirsten Flipkens com parciais 7-5, 6-2.

Na próxima fase, a quarta cabeça de chave vai enfrentar a australiana Ashleigh Barty, que surpreendeu ao eliminar a russa Elena Vesnina com parciais 6-3, 5-7, 6-4.

A favorita tcheca Karolina Pliskova estreou com vitória tranquila sobre a russa Anastasia Pavlyunchenkova, com um duplo 6-3, e espera a vencedora do duelo entre a japonesa Naomi Osaka e a letã Anastasija Sevastova.

- Resultados de quarta-feira no torneio Premier (WTA) de Toronto:

Segunda fase:

Karolina Pliskova (CZE/N.1) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-3

Agnieszka Radwanska (POL/N.10) x Timea Babos (HUN) 6-0, 6-1

Lucie Safarova (CZE) x Dominika Cibulkova (SVK/N.11) 6-2, 6-4

Ashleigh Barty (AUS) x Elena Vesnina (RUS/N.16) 6-3, 5-7, 6-4

Garbiñe Muguruza (ESP/N.4) x Kirsten Flipkens (BEL) 7-5, 6-2

Catherine Bellis (EUA) x Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) 6-4, 7-5

Caroline García (FRA) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-1, 6-4

* AFP