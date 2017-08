Na mira de clubes europeus, Yerry Mina se lesiona na eliminação do Palmeiras

Mercado

A eliminação para o Barcelona-EQU trouxe mais problemas do que se esperava para o Palmeiras. Além de sair da disputa do torneio continental, o zagueiro Yerry Mina saiu lesionado, ainda no primeiro tempo do jogo contra os equatoriano e preocupa o departamento médico do time paulista.

O atleta de 22 anos, vem sendo o destaque do Palmeiras desde a temporada passada e agora, com essa lesão, o interesse de clubes europeus pode dar uma esfriada em relação a contratação do jogador. O Barcelona e a Sampdoria são os principais clubes europeus que tem em Yerry Mina como um alvo nessa janela de transferências.

O valor de transferência do jogador palmeirense gira em torno dos 10 milhões de euros (cerca de 37 milhões de reais). O colombiano foi contratado em 2016 junto ao Independiente Santa Fé-COL e foram investidos cerca de 12 milhões de reais na contratação do zagueiro que acumula convocações para a seleção da Colômbia.