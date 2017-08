Nadadores do Grêmio Náutico União conquistam duas medalhas de bronze no José Finkel

Natação

O segundo dia de finais do Troféu José Finkel foi positivo para a equipe do Grêmio Náutico União. As primeiras duas medalhas do grupo vieram com dois bronzes nas provas de 1.500m livre feminino e no revezamento 4x200m livre masculino. O clube teve finalistas em quatro finais principais e duas finais B, nesta quarta (9), no Complexo da Unisanta, em Santos.

Atleta que vem se destacando nas maratonas e em provas de fundo, Gabriela Ferreira conquistou o terceiro lugar na prova dos 1.500m feminino.

— Eu entrei nessa prova querendo uma medalha e sábado vou tentar mais uma nos 800m livre feminino — destacou a atleta.

A outra medalha do dia veio com os atletas Lucas Peixoto, Gustavo Louzada, Alexandre Finco e Fernando Scheffer. A equipe despontou desde o começo da prova entre os quatro primeiros colocados e acabou confirmando a posição nos últimos 100 metros, com uma marcante parcial de 1min47 de Scheffer.

Nesta quinta-feira (10), os nadadores voltam à piscina da Unisanta para as provas de 100m livre, 50m peito, 50m costas e 200m borboleta feminino e masculino. As finais iniciam às 18h15min.

Confira o desempenho dos unionistas nas finais desta segunda etapa:

100 costas masculino – Final B

Gustavo Louzada – 57s48 – 3º lugar

200m medley feminino – Final

Julia Volkmann – 2min17s43 – 5º lugar

Final B

Laura Paludo – 2min22s93 – 7º lugar

1500 livrefeminino - Final

Gabriela Ferreira – 16min55s87 – 3º lugar

Betina Lorscheitter – 17min02s43 - 4º lugar

Marina Amorim – 18min16s97 – 8º lugar

800m livre masculino – Final

Alexandre Finco – 8min14s88 – 6º lugar

Revezamento 4x200m livre feminino

GNU – 8mins28s73 – 5º lugar

Equipe: Julia Volkmann, Mariana Vignolli, Laura Paludo e Gabriela Ferreira

Revezamento 4x200m livre masculino

GNU – 7min25s41 – 3º lugar

Equipe: Lucas Peixoto, Gustavo Louzada, Alexandre Finco e Fernando Scheffer

