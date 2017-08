Neymar no PSG: trunfo de marketing do clube no mundo

Paris

Ao recrutar Neymar, o Paris Saint-Germain não aposta unicamente nos feitos futebolísticos do brasileiro, um dos melhores jogadores do mundo, mas também nos seus trunfos de marketing, com a esperança de propulsar o PSG entre as 10 maiores "marcas" esportivas mundiais.

"Isso talvez demore um pouco mais, porque há um grande número de franquias de futebol americano que estão na nossa frente", explicou recentemente à AFP Frédéric Longuépée, diretor-geral adjunto do PSG. "Mas em seis anos já ultrapassamos algumas franquias, de basquete principalmente". A chegada de Neymar certamente não tende a atrapalhar esse progresso.

"Hoje, em termos de marketing, vale mais ter um Neymar do que um Pastore, Di Maria, Cavani e Matuidi juntos!", afirmou por sua vez o pesquisador do Centro de direito e economia do esporte (CEDS) da Universidade de Limoges, Jean-François Brocard. "Apesar de bons dentro de campo", esses jogadores "não trazem notoriedade, porque não são 'showmen'", seja em campo ou na vida, diferentemente de Neymar.

O PSG irá beneficiar do "valor de existência" de seu jogador, o valor que Neymar "irá gerar para o clube por sua simples presença" e por sua reputação, graças às licenças, aos patrocínios e aos produtos derivados, explicou Brocard.

Mais de 16.000 camisas com o número 10 nas costas e o nome de Neymar foram vendidas, isso até 7 de agosto. "Podemos pensar que o PSG e (a fornecedora americana) Nike vão aumentar em pelo menos 30% suas vendas de camisas no mundo", prevê à AFP Virgil Caillet, diretor-geral da Union Sport et Cycle, empresa do setor esportivo.

Mas "será que as camisas do Neymar no PSG serão vendidas na China, nos Estados Unidos, no Japão?", pergunta Brocard. "Seria preciso que o PSG cheguasse aos países que até hoje não mostraram interesse" pelo clube parisiense.

Um dos alvos: Os Estados Unidos, "um país que está explodindo a nível de futebol", segundo Brocard. No PSG, comemora-se uma operação realizada neste verão em Miami, durante a turnê de pré-temporada do clube: uma pop-up store, uma loja temporária que teria feito muito sucesso, organizada em conjunto com marcas locais como Levis e Beats.

Para provocar interesse fora do território francês, a viralidade de Neymar, com dezenas de milhões de fãs espalhados pelo mundo, é uma ferramenta importante. Mesmo se o PSG aumentou consideravelmente sua influência nas redes sociais, principalmente no Brasil e na Indonésia, Neymar ainda tem quase seis vezes mais seguidores no Twitter (31,1 milhões) do que o clube parisiense, o dobro no Facebook (60 milhões) e nove vezes mais no Instagram (79,8 milhões).

"Neymar é uma porta de entrada para fazer do PSG uma franquia internacional", analisou Caillet. "Ele é uma plataforma de comunicação mundial para o conjunto de marcas que se associam a ele. Isso, para os dirigentes do PSG, não tem preço". O clube desembolsou 222 milhões de euros pelo passe de Neymar, isso só para pagar a multa rescisória do contrato do brasileiro com o Barcelona.

"Com um jogador como Neymar (...) é evidente que o número de licenças (que o clube vende a outras empresas pelo direito de uso da marca) irá dobrar", calculou Caillet.

Em relação a patrocínios, o PSG poderia também "renegociar favoravelmente seus contratos vigentes" graças à "nova notoriedade" adquirida. Atualmente, o PSG recebe "25 milhões de euros" pelo patrocínio master da companhia aérea Emirates, "muito abaixo dos valores que os maiores clubes do mundo" recebem de seus patrocinadores.

Esta nova notoriedade e as receitas consequentes beneficiarão o clube e seus investidores.

Resumindo, para os catarianos, proprietários do PSG, Neymar permite "matar dois coelhos com uma só cajadada", concluiu Caillet: é um investimento no esporte como "uma ferramenta de diplomacia esportiva, mas também como algo rentável".

