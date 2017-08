Ondas ruins marcam primeiro dia da etapa de Teahupoo 

Surfe

Com o mar longe de suas melhores condições, os surfistas iniciaram a competição em Teahupoo, no Taiti. Sem os famosos tubos, as baterias contaram com médias baixas e poucos bons momentos. Poucos foram os surfistas que superaram os 10 pontos.



Para a Tempestade Brasileira não foi diferente. Entre os nove surfistas verde e amarelos presentes na etapa, quatro — Adriano de Souza, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Ian Gouveia — se classificaram para a terceira fase. Vão para a repescagem: Jadson André, Wiggolly Dantas, Filipe Toledo, Miguel Pupo e Caio Ibelli.



Com um mar pouco consistente, os surfistas fizeram de tudo para agradar os juízes e conseguir boas notas. Os destaques ficaram com Ian Gouveia (15,00) John John Florence (14,90) e Adrian Buchan (14,33), que conseguiram as maiores médias do campeonato.



A partir da nona bateria, as condições melhoraram, com ondas mais consistentes, permitindo aos surfistas manobras mais consistentes e, consequentemente, melhores ondas.



Entre os que brigam pela liderança do ranking mundial, o atual líder Matt Wilkinson (AUS) quase foi surpreendido pelo local Taumata Puhetini (TAH). Dois décimos foram responsáveis pela classificação do camiseta amarela. John John encontrou dois bons tubos e avançou com facilidade. Adriano de Souza (quinto colocado) também não teve grandes dificuldades para vencer sua bateria.



Agora, quem se complicou foi o quarto colocado no ranking, o sul-africano Jordy Smith. Na quarta bateria do dia, ele foi superado por Juan Duru e está na repescagem. Caso seja novamente derrotado, Smith se despedirá da competição do Taiti com a 25ª colocação.



Lembrando que a etapa não conta com o americano Kelly Slater que fraturou o pé durante uma sessão de treinamentos antes da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, e se recupera de uma cirurgia. Seu substituto foi o compatriota Nat Young.



O desejo da organização é encerrar o evento até segunda-feira já que, após esta data, a previsão é de que a condição do mar piore.



Ian Gouveia faz melhor média do dia



Com o mar apresentando melhores condições, o brasileiro Ian Gouveia brilhou na 12ª bateria da primeira fase ao somar 15,00 (7,83 e 7,17) pontos. Muito a vontade nas ondas do Taiti, o novato no WCT mandou Michel Bourez e Frederico Morais para a repescagem.

Adrian Buchan consegue única nota excelente



Em bateria com Filipe Toledo e Miguel Pupo, quem brilhou foi o australiano Adrian Buchan. Encontrando o melhor tubo do dia, o surfista conseguiu a maior nota dos juízes, com 8,83. A onda com conceito excelente foi a responsável por garantir o australiano na terceira fase.

Confira os resultados da primeira fase e os confrontos da repescagem:



1: Joel Parkinson (AUS) 10,00 X Jadson André (BRA) 8,30 X Jeremy Flores (FRA) 7,50

2: Adriano de Souza (BRA) 8,77 X Nat Young (EUA) 6,27 X Bede Durbidge (AUS) 3,36

3: Ítalo Ferreira (BRA) 12,50 X Owen Wright (AUS) 9,40 X Josh Kerr (AUS) 7,57

4: Joan Duru (FRA) 12,26 X Jordy Smith (AFS) 7,83 X Ethan Ewing (AUS) 7,17

5: John John Florence (HAV) 14,90 X Ezekiel Lau (HAV) 10,93 X Aritz Aranburu (ESP) 9,37

6: Matt Wilkinson (AUS) 7,33 X Taumata Puhetini (TAH) 7,13 X Wiggolly Dantas (BRA) 7,10

7: Adrian Buchan (AUS) 14,33 X Filipe Toledo (BRA) 5,87 x Miguel Pupo (BRA) 5,27

8: Julian Wilson (AUS) 12,77 X Conner Coffin (EUA) 9,17 X Kanoa Igarashi (EUA) 2,90

9: Gabriel Medina (BRA) 14,09 X Stuart Kennedy (AUS) 8,60 X Caio Ibelli (BRA) 6,50

10: Connor O'Leary (AUS) 13,10 X Leonardo Fioravanti (EUA) 11,94 X Sebastian Zietz (HAV) 10,64

11: Kolohe Andino (EUA) 13,57 X Mick Fanning (AUS) 13,47 X Jack Freestone (EUA) 11,67

12: Ian Gouveia (BRA) 15,00 X Michel Bourez (TAH) 10,67 X Frederico Morais (POR) 9,56



